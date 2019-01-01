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في ذكرى حرب اكتوبر .. تسجيل نادر لضابط إسرائيلي بالوقع أسيرا في يد الجيش المصري

الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
في ذكرى حرب اكتوبر .. تسجيل نادر لضابط إسرائيلي بالوقع أسيرا في يد الجيش المصري


القاهرة / وكالات /

روت مديرة البرنامج العبري بالإذاعة المصرية، شاهيناز راغب، تفاصيل جديدة حول تعامل مصر مع تكذيب الكيان الصهيوني أسر جنود مصريين أحد كبار قادة جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، عساف ياجوري، خلال حرب أكتوبر.

وقالت راغب خلال فيلم تسجيلي عن الحرب، أذاعته فضائية "dmc"، إن الإذاعة المصرية، أرسلت أحد مذيعيها لإجراء حوار مع الأسير، للتأكيد على أنه في حوزة القوات المسلحة المصرية والرد على ما أذاعته "إسرائيل" وقتها.

وأشارت إلى أن مذيعا مصريا أجرى حوارا مع ياجوري، اعترف فيه الأخير بـ "اسمه ورتبته ووظيفته، والمهمة التي كان مكلفا بها، وكيفية وقوعه بين يد القوات المصرية".

واعترف بأن مهمته تمثلت في التصدي للدبابات المصرية الموجودة في القطاع المركزي بسيناء، ولكنه فشل.

ونوه بأن الضباط المصريين تعاملوا معه بشكل عادي، وطلب منه المذيع المصري توجيه رسالة لأسرته، فأرسل لهم السلام، وتمنى رؤيتهم مرة أخرى.

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