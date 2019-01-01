آلاف المستوطنين يؤدون صلوات تلمودية بالقدس و"الإبراهيمي"

القدس المحتلة / سما /

أدى عشرات الآلاف من المستوطنين، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الثلاثاء، صلوات تلمودية في منطقة حائط البراق بالقدس، والحرم الإبراهيمي في الخليل.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن كبار الحاخامات شاركوا في أداء تلك الصلوات بمناسبة "عيد الغفران" اليهودي، وكان من بين الحضور في القدس موشيه ليون رئيس بلدية الاحتلال في القدس.

ويأتي ذلك في ظل دعوات وجهت للمستوطنين لتنفيذ عمليات اقتحام واسعة لباحات المسجد الأقصى صباح اليوم بمناسبة العيد.

فيما دعت جهات فلسطينية مختلفة بالرباط في الأقصى والتصدي للمستوطنين ومحاولاتهم لاقتحام المسجد.