انتهاء جلسة اليوم الرابع والأخير من جلسات الاستماع القضائية لنتنياهو

القدس المحتلة / سما /

انتهت مساء الاثنين، جلسة اليوم الرابع والأخير من جلسات الاستماع القضائية الخاصة بملفات الفساد المشتبه بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وعلى غرار الجلسات الأربع التي عقدت، فقد انتهت جلسة أمس بعد 10 ساعات ونصف، قدّم خلالها فريق الدفاع عن نتنياهو طعونهم في ملف الهدايا الثمينة وملف موقع "اللا" - بيزك أيضًا. كما ذكرت قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية.

وعرض المحامي الأميركي ناتان ليفين على المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ماندلبليت وكبار المسؤولين في مكتبه رأيًا قانونيًا يعتمد على القانون الدولي وبموجبه لا يمكن اعتبار تغطية إعلامية داعمة بمثابة رشوة.

ومن المتوقع بحلول نهاية العام الجاري أن يتخذ ماندلبليت قرارًا بشأن توجيه لائحة اتهام من عدمه ضد نتنياهو.