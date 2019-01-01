الرئيس يهنئ نظيره الروسي بعيد ميلاده

رام الله / سما /

هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، نظيره رئيس جمهورية روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، لمناسبة عيد ميلاده الميمون.

وتمنى الرئيس، في برقية التهنئة، للرئيس بوتين الصحة والسعادة والنجاح في قيادة الشعب الروسي نحو المزيد من التقدم والرخاء، معربا عن اعتزازه الكبير بصداقته بالرئيس بوتين، وتقديره وامتنانه لجمهورية روسيا الاتحادية وشعبها العظيم على ما تقدمه من دعم ثابت لشعبنا الفلسطيني في المحافل كافة.

وقال الرئيس: "أثق تماما أن هذه الصداقة ستسهم في دفع وتطوير العلاقات التاريخية ما بين شعبينا وبلدينا من أجل تحقيق الأمن والسلام في منطقتنا والعالم".