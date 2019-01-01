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كوخافي: الصيف الأخير كان حافلاً بأحداث أمنية والتحديات لم تنته

الإثنين 07 أكتوبر 2019 09:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوخافي: الصيف الأخير كان حافلاً بأحداث أمنية والتحديات لم تنته


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي، مساء اليوم الإثنين، أن فصل الصيف الأخير كان حافلاً بأحداث أمنية فوق وتحت الأرض، في جبهات قريبة وبعيدة.

وبحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال، أضاف كوخافي، في قطاع غزة تم إحباط ومنع هجمات بإطلاق القذائف الصاروخية، وتم إحباط محاولات تسلل مرة تلو الأخرى.

وتابع "في الضفة الغربية، تواصل الجهد الإستخباري والميداني والذي أدى إلى إحباط عمليات كثيرة، وللأسف ليس جميعها".

وأوضح أنه تم تنفيذ نشاطات لصد جهود إيران وحزب الله في الشمال، لافتاً إلى أن التحديات لم تنته.

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