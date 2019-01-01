وكيل وزارة الاقتصاد يجرى زيارة لعدد من المطاحن وسط القطاع

غزة / سما /

أجرى وكيل وزارة الاقتصاد الوطني رشدي وادي، اليوم الاثنين، جولة لعدد من المطاحن العاملة في المنطقة الوسطى، وتم خلال الزيارة الاطلاع على أوضاع هذه المطاحن، ومراحل الإنتاج التي تشمل الطحين والسميد والنخالة.

وتمت الزيارة بالتنسيق من اتحاد الصناعات الغذائية، بحضور رئيس الاتحاد تيسير الصفدي، والمدير التنفيذي للاتحاد محمد عايش، ورافق وكيل الوزارة كلاً من مدير عام الصناعة عبد الناصر عواد، ومدير وحدة التنسيق مع القطاع الخاص تامر الزويدي، ومدير مكتب الوكيل أحمد عامر، بحسب وكالة الرأي الحكومية.

وشملت الجولة زيارة لمطحنة الايمان بالمنطقة الوسطى، ومطحنة السلام بمدينة دير البلح، وشركة المطاحن الفلسطينية جنوب خان يونس، حيث قام وكيل الوزارة بجولة تفقدية داخل المطاحن والوقوف عن كثب على أعمال المطاحن.

وتخللت الزيارة الاطلاع على مختبرات الفحص في المطاحن واطّلع الوكيل على مراحل فحص القمح والدقيق واختبارات الجودة التي تجرى على المنتجات للاطمئنان على جودة الدقيق الذي يباع للمخابز والمواطنين، معبراً عن اعتزازه وفخره بالمطاحن رغم ما يمر به قطاع غزة من حصار.

وبين وادي أن حماية المنشآت الصناعية المحلية هي من أولويات واهتمامات الوزارة، من أجل النهوض بالصناعات الفلسطينية، وبقطاع المطاحن لما له من دور هام في النمو الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وكذلك تشغيل المزيد من الأيدي العاملة والحد من نسبة البطالة.

وكان وادي قد التقي الأسبوع الماضي بوفد من أصحاب المطاحن الكبرى العاملة في قطاع غزة لمناقشة وبحث أوضاع المطاحن والمعوقات التي يعاني منها قطاع المطاحن.