ملحم: زيارة الوفد الوزاري للقاهرة تكتسب أهمية استثنائية للنظر في دور مصر المحوري

رام الله / سما /

قال الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم، إن زيارة الوفد الوزاري برئاسة رئيس الوزراء محمد إشتية تكتسب أهمية إستثنائية للنظر في دور مصر المحوري في تقديم كل متطلبات الدعم والإسناد السياسية للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

وقال ملحم في تصريح له اليوم، إن هذه الزيارة هي الاولى لوفد وزاري برئاسة رئيس الوزراء والتي تكتسب أهمية للنظر في دور مصر المحوري في تقديم، مضيفا إن الوفد يضم 12 وزير في كافة المجالات الاقتصادية، والمالية والزراعة، والتعليم، والحكم المحلي، والطاقة، مشيرا الى ان جميع الوزراء سيتباحثون مع نظرائهم في آفاق التعاون المشترك، ونتطلع الى زيادة تبادل السلع بين مصر وفلسطين وتبادل الخبرات في جميع المجالات التخصصية في الوزارت المختلفة، وقال انه في ختام الزيارة سيتم التوقيع على العديد من الاتفاقيات لتطوير مجالات العمل والتعاون المشترك في المستقبل.

من جانبه قال رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، إننا نتطلع خلال الزيارة للشقيقة مصر بحث ثلاثة مواضيع سيتم نقاشها مع وزير الكهرباء المصري، وهي تفعيل الربط الإقليمي، خاصة أن فلسطين ضمن الدول الثماني، وربط التفعيل القديم مع الشقيقة مصر من خلال ربط رفح والعريش وتوسعة هذا الربط للاستفادة من أكبر كمية كهرباء لقطاع غزة ولمعالجة العجز الكهربائي بالقطاع .

وأضاف، انه سيتم بحث تبادل الخبرات في مجال الطاقة المتجددة وتنفيذ مشاريع مشتركة في الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية بالاضافة الى سبل ترشيد الطاقة، منوها ان مصر لها تجارب كبيرة في هذا المجال حيث تم انجاز مشروع مصري - فلسطيني بالسابق بشأن تحسين كفاءة الطاقة بالمصانع والقطاعات التجارية وغيرها، معربا عن امله في ان نصل الى خطة عمل تلبي تبادل الطاقة بين مصر وفلسطين.