شاهد.. موقع عبري يكشف عن صور ووثائق تنشر لأول مرة لحرب "يوم الغفران"

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نشر موقع مفزاك لايف العبري، مساء اليوم الاثنين، صور ووثائق تنشر لاول مرة عن حرب اكتوبر "حرب يوم الغفران" تحت بند سمح بالنشر.

ووفقا لما نشره الموقع العبرية يظهر في الصور: وزير الحرب موشيه ديان، رئيس الأركان دافيد إلعازار، رئيس أمان اللواء ايلي زعيرا، اللواء أرئييل شارون، المقدم يعكوف عكينين، العقيد يهوشع ساغي، الجنرال رحبعام زئيفي - كبار القادة في القيادة الشمالية: مناحيم ميرون، يسرائيل تل، حاييم بار ليف، مردخاي هود، يتسحاق حوفي، اللواء مناحيم مارون،أبراهام أرنون، اللواء غادي زوهار، العميد يكوتيل آدم.

كما سمح بنشر وثائق "سرية للغاية" من بين الوثائق: تقرير للمخابرات مقدم إلى وزير الدفاع ورئيس الأركان في يوم الغفران (5 أكتوبر 1973) في الساعة 1:15 بعد الظهر ، يؤكد أن "احتمال أن المصريين يعتزمون استئناف القتال منخفض" بالإضافة لنشر مناقشات هيئة الأركان العامة المثيرة في الأيام الأولى للحرب.وفق ما اورده الموقع العبري

ترجمة مؤمن مقداد