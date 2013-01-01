بالصور.. استخراج قطع بلاستيكية من رئة طفل بالمنظار في غزة

غزة / سما /

تمكن الطاقم الطبى بوحدة مناظير الحنجرة والقصبة الهوائية برئاسة د.أحمد الجدبة وبمساعدة د.محمود الخزندار رئيس قسم الصدرية بمجمع الشفاء، من استخراج قطع بلاستيكية من الرئة اليمنى لطفل فى الخامسة عشر من عمره.

وبين د.الجدبة أن الطفل تم تحويله من قسم الصدرية برئاسة د. محمود الخزندار الذى شخصه بوجود كتلة ورمية حميدة على مدخل الرئة اليمنى .

وأضاف أنه تم إجراء عملية منظار لإزالة الكتلة الورمية ليتبين خلال العملية وجود "زر قميص" داخل هذه الكتلة الى جانب قطع بلاستيكية صغيرة، وتم إستخراجها بالمنظار وإزالة الورم بالكامل ، حيث استمرت العملية على مدار ساعة.

وأوضح د.الجدبة أن المريض كان يعانى من سعلة مستمرة وشديدة على مدار تسعة شهور متواصلة، تنقل خلاها بين عدة مراكز صحية لعله يتعافى من ذلك ليبين التشخيص أن قطع بلاستيكية سبب معاناته.

ولفت د.الجدبة أن هذه القطع البلاستيكية والزر المستدير الشكل لا يظهران فى صور .C.T و صور الأشعة.

وأعرب د.الجدبة عن أمله بدعم وحدة المناظير بأجهزة مناظير أخرى متطورة وحديثة تلبى احتياجات وأعداد المرضى،حيث يصل عدد ملتقى الخدمة سنويا الى 500 مريض ،الى جانب العمليات الطارئة التى يتراوح عددها من (60_70) عملية سنويا، بالاضافة الى تقديم ذات الخدمة فى مستشفيات وزارة الصحة.

يذكر أن الوحدة التى تم افتتاحها فى نوفمبر 2013 تجرى عدة عمليات فى أورام الحنجرة وحالات ضيق مجري التنفس الى جانب عمليات القصبة الهوائية .

وفى السياق، قدم ذوى المريض شكرهم الكبير للطاقم الطبى الذى أنهى معاناة طفلهم منذ تسعة شهور ممثلا بالدكتور أحمد الجدية ود. محمود الخزندار اللذان تمكنا من تشخيص طفلهم وإجراء العملية بشكل عاجل لتعطيه أمل الحياة من جديد بعد توفيق الله. المصدر: الراي