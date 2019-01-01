تمديد اعتقال الأسير العرابيد ومنع المحامي من زيارته

رام الله / سما /

مددت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، اعتقال الأسير سامر العرابيد، للاستمرار في التحقيق معه بتهمة مسؤولية الخلية التي نفذت عملية تفجير عبوة قرب مستوطنة دوليف القريبة من رام الله ما أدى لمقتل مستوطنة في الثالث والعشرين من شهر أغسطس/ آب الماضي.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن حالة العربيد تحسنت في الأيام الأخيرة، لذلك تقرر تمديد اعتقاله لاستئناف التحقيق معه، كما تقرر منع محاميه من اللقاء به.

ووفقًا للقناة، فإن العرابيد نقل للمستشفى خلال التحقيق معه. فيما نفى الشاباك ذلك وقال إنه قدم أدلة تنفي تعرضه لتعذيب شديد أو أن يكون سبب مرضه التحقيق معه.