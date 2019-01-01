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عريقات يطالب الأمم المتحدة بدعم إجراء انتخابات فلسطينية

الإثنين 07 أكتوبر 2019 07:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات يطالب الأمم المتحدة بدعم إجراء انتخابات فلسطينية


رام الله / سما /

التقى الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مكتبه مساء اليوم الاثنين،  بروز ماري دي كارلو نائبة الأمين العام للشؤون السياسية، ونيكولاي ميلادينوف منسق الأمم المتحدة لعملية السلام، حيث طالب عريقات من خلالهما الأمم المتحدة دعم جهود الرئيس محمود عباس لإجراء انتخابات عامة فى دولة فلسطين المحتلة ( الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة ).

وأكد عريقات على أهمية وقوف العالم بأسره ضد نوايا نتنياهو ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها غور الأردن للسيادة الإسرائيلية ، كما أكد على تمسك منظمة التحرير الفلسطينية بإنهاء الاحتلال وفق مبدأ حل الدولتين على حدود الـ 4 حزيران 1967".

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