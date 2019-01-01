  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتح: حملة التشهير بقيادات وطنية تعكس عقلية التآمر الرخيص

الإثنين 07 أكتوبر 2019 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: حملة التشهير بقيادات وطنية تعكس عقلية التآمر الرخيص


رام الله / سما /

قال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح اسامه القواسمي، الاثنين، "ردا على بعض التقارير المفبركة، إن حملة التشهير المكشوفه بقيادات وطنية وازنه تعكس الهبوط الأخلاقي والوطني، وعقلية التآمر الرخيص المدفوع لضرب الأسافين بين أعضاء القيادة من جهة، وبين القيادة والشارع من جهة أخرى.

وأكد القواسمي "أن محاولات التشويه من خلال تقاير كاذبه والتي يتم نشرها على بعض الوكالات المشبوه، ما هي إلا إحدى حلقات ممارسة الضغوطات المستمره التي لم تتوقف مطلقا، ويشارك فيها مغرضون هدفهم ترسيخ الفرقة والانقسام وحرف البوصلة وتضليل المواطنين، ومن باب المناكفة الحزببة المقيتة

وطالبت حركة فتح ابناء شعبنا الفلسطيني الى قراءة ما بين السطور ومصدر المعلومات وتوقيتها والهدف منها، حينها سيتضح للأغلبية أن كثيرا من المعلومات كاذبة ومفبركه وليست بريئة".

الأكثر قراءة اليوم

انتهاء العملية الانتخابية في تونس وتقدم " النهضة"

تفاصيل اجتماع الكابينت.. إنشاء منظومة دفاعية جوية خشيةً من هجمات إيرانية

الرئيس يعلن تشكيل لجنة للحوار مع حماس والفصائل تحضيرا للانتخابات

فيديو : بوتين يستقبل عيد ميلاده في أحضان الطبيعة بسيبيريا

الكشف عن مضمون رسالة شديدة اللهجة وجهها خامنئي للأسد

حماس تعلق على خطاب الرئيس بشأن تشكيل لجان مشتركة مع الاحتلال

الرئيس يجتمع برئيس لجنة الانتخابات ويطلب من حماس ورقة موقعة

الأخبار الرئيسية

الشاباك دعمها بقوة.. قناة عبرية: خلافات في الكابنيت بشأن تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية

الرئيس

الرئيس يكلف رئيس لجنة الانتخابات ببدء التحضير لإجرائها

الشيخ: لن نستلم "أموال المقاصة" دون تفعيل اللجان الفنية .. ومنع العمال دخول إسرائيل يضر ولاينفع!

وزيران اسرائيليان : ايران تخطط لهجوم استراتيجي كبير على الدولة العبرية

استشهاد شاب متأثرًا بإصابته بمسيرات العودة