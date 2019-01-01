فتح: حملة التشهير بقيادات وطنية تعكس عقلية التآمر الرخيص

رام الله / سما /

قال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح اسامه القواسمي، الاثنين، "ردا على بعض التقارير المفبركة، إن حملة التشهير المكشوفه بقيادات وطنية وازنه تعكس الهبوط الأخلاقي والوطني، وعقلية التآمر الرخيص المدفوع لضرب الأسافين بين أعضاء القيادة من جهة، وبين القيادة والشارع من جهة أخرى.

وأكد القواسمي "أن محاولات التشويه من خلال تقاير كاذبه والتي يتم نشرها على بعض الوكالات المشبوه، ما هي إلا إحدى حلقات ممارسة الضغوطات المستمره التي لم تتوقف مطلقا، ويشارك فيها مغرضون هدفهم ترسيخ الفرقة والانقسام وحرف البوصلة وتضليل المواطنين، ومن باب المناكفة الحزببة المقيتة

وطالبت حركة فتح ابناء شعبنا الفلسطيني الى قراءة ما بين السطور ومصدر المعلومات وتوقيتها والهدف منها، حينها سيتضح للأغلبية أن كثيرا من المعلومات كاذبة ومفبركه وليست بريئة".