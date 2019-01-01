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أبو عمرو يطلع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة على آخر التطورات

الإثنين 07 أكتوبر 2019 06:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو عمرو يطلع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة على آخر التطورات


رام الله / سما /

 أطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو، على الخطوات الجادة التي تقوم بها القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكد  أبو عمرو خلال اللقاء الذي جرى اليوم الاثنين، في مكتبه برام الله، بحضور مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، أنه سيتم البدء بحوار وطني بين مختلف القوى الفلسطينية لإجراء هذه الانتخابات.

وطالب من ديكارلو أن تقوم الأمم المتحدة وأطراف دولية أخرى بالإشراف على هذه الانتخابات وتقديم كل ما يلزم لإنجاحها.

كما أطلع أبو عمرو، ديكارلو على الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي، مشددا على أهمية قرار الأمم المتحدة الخاص باستمرار دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.

من جانبها، أكدت ديكارلو على استعداد الأمم المتحدة للإشراف على الانتخابات وتقديم كل الإمكانيات لإجرائها.

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