جنين: وقفة تضامن ودعم وإسناد للأسرى المضربين أمام الصليب الأحمر

جنين / سما /

نظم الاتحاد العام للمرأة، ونادي الأسير والقوى الوطنية في محافظة جنين، اليوم الاثنين، وقفة تضامنية مع الأسيرات والأسرى المضربين عن الطعام والمرضى والحركة الأسيرة عامة، ومنهم الأسرى سامي أبو دياك، وسامر العربيد، وطارق قعدان، وهبة اللبدي وغيرهم من الأسرى.

وحمل المشاركون الأعلام الفلسطينية وصور الأسرى واللافتات والشعارات التي تؤكد دعم الحركة الأسيرة كافة، خاصة النساء والمرضى والمضربين عن الطعام.

وأكد نائب المحافظ كمال أبو الرب، ومدير نادي الأسير منتصر سمور، ورئيسة الاتحاد وفاء زكارنة، وقوف الفعاليات وكافة المؤسسات وفصائل العمل الوطني وكافة مكونات شعبنا صفا واحدا لدعم صمود الاسرى ومطالبهم المشروعة في الحرية والانعتاق من سجون الاحتلال.

ودعوا كافة المؤسسات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها إزاء ما يتعرض له الأسرى من ظلم ممنهج في سبيل النيل من كرامتهم، خاصة الأسرى الإداريين، والعمل على إطلاق سراحهم، ووقف سياسة الاعتقال الاداري، ووقف السياسة القمعية والتي تتصاعد يوما بعد يوم بحق الحركة الأسيرة.

وحمل المتحدثون سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة على حياتهم، مطالبين كافة المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية والصليب الأحمر التدخل والعمل على إنقاذ حياتهم حتى يتم تحريرهم من الأسر .

وسلم المشاركون مذكرة الى مديرة الصليب ديما محاجنة، طالبت فيها مؤسسة الصليب الأحمر التدخل والعمل على إنقاذ حياة الأسرى .