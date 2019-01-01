الرئيس يستقبل وفدا من طالبات مدرسة الأوائل

رام الله / سما /

استقبل الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم الاثنين وفدا من طالبات مدرسة الأوائل.

ورحب الرئيس، بزهرات فلسطين، مؤكداً الدور الهام لطلبة فلسطين في بناء المستقبل، باعتبارهم الأساس في بناء مجتمع فلسطيني قادر على الإبداع والتميز.

وأكد الرئيس أن هذا الجيل الفلسطيني أثبت للعالم بأن فلسطين قادرة على التميز في كافة المجالات.

بدورهن، ثمنت الطالبات استقبال الرئيس لهن في مقر الرئاسة وتكريمهن، وأعربن عن سعادتهن بلقاء الأب وقائد شعبنا.

وألقت إحدى الطالبات قصيدة، أكدت فيها عمق ارتباط شعبنا بأرضه وهويته.