  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الثقافة" تفتتح فعاليات يوم التراث الفلسطيني من مدرسة الاتصال التام

الإثنين 07 أكتوبر 2019 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الثقافة" تفتتح فعاليات يوم التراث الفلسطيني من مدرسة الاتصال التام


رام الله / سما /

 افتتح وزير الثقافة عاطف أبو سيف فعاليات يوم التراث الفلسطيني الذي يوافق السابع من تشرين الأول من كل عام، من مدرسة الاتصال الدائم في المقر الرئيسي لجمعية الهلال الأحمر بمدينة البيرة اليوم الاثنين.

وقال أبو سيف "جئنا اليوم للتأكيد على عراقة وأصالة الهوية الفلسطينية ووجودنا على هذه الأرض، حيث يشكل الهلال الأحمر برلماناً للشعب الفلسطيني، وللتأكيد على أن منظمة التحرير وشعبنا الفلسطيني متمسكون بهويتنا وتراثنا الفلسطيني حتى نيل حقوقنا".

وأكد أبو سيف "ضرورة التمسك بعناصر التراث المادي وغير المادي تحت شعار تراثنا يوحدنا، لأن التراث هو الدرع الحامي للفلسطينيين أينما كانوا، وهو أصل الحكاية، كل تفاصيلها التي تروي سيرة حياة الفلسطيني المتمسك بجذوره وأرضه حتى التحرر والاستقلال".

وأضاف أبو سف أن الوزارة "متمسكة بتوثيق كل ما يتعلق بالتراث الفلسطيني من مأكل وملبس ودبكة وتقاليد، فالتطريز براءة اختراع للشعب الفلسطيني، وهو حق من حقوقنا الوطنية وعلينا الحفاظ عليه وتعزيزه، فنحن أصحاب هذه الأرض منذ جدودنا الكنعانيين مهما حاول الاحتلال تزوير وسرقة هذا التراث الفلسطيني العريق".

وتخلل الافتتاح معرض للتراث بمختلف أنواعه، وكلمة ترحيبية ألقتها الطالبة لارا عبد شومان، وهي من ذوي الهمم (الصّم) بترجمة للغة الإشارة من المدربة أسمهان عصفور، وفعالية للدبكة الشعبية قدمتها "فرقة الاتصال التام" وهم من ذوي الهمم بترجمة للغة الإشارة من المدرب شادي النبالي.

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس: مصرون على اجراء الانتخابات .. وإسرائيل أعادت لنا "مليار ونصف شيكل"

انتهاء العملية الانتخابية في تونس وتقدم " النهضة"

تفاصيل اجتماع الكابينت.. إنشاء منظومة دفاعية جوية خشيةً من هجمات إيرانية

الرئيس يعلن تشكيل لجنة للحوار مع حماس والفصائل تحضيرا للانتخابات

فيديو : بوتين يستقبل عيد ميلاده في أحضان الطبيعة بسيبيريا

الكشف عن مضمون رسالة شديدة اللهجة وجهها خامنئي للأسد

حماس تعلق على خطاب الرئيس بشأن تشكيل لجان مشتركة مع الاحتلال

الأخبار الرئيسية

الرئيس

الرئيس يكلف رئيس لجنة الانتخابات ببدء التحضير لإجرائها

الشيخ: لن نستلم "أموال المقاصة" دون تفعيل اللجان الفنية .. ومنع العمال دخول إسرائيل يضر ولاينفع!

وزيران اسرائيليان : ايران تخطط لهجوم استراتيجي كبير على الدولة العبرية

استشهاد شاب متأثرًا بإصابته بمسيرات العودة

اشتية: مشكلة اموال المقاصة لم تحل و أطلقنا مراجعة شاملة لأداء الحكومة