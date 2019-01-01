"الثقافة" تفتتح فعاليات يوم التراث الفلسطيني من مدرسة الاتصال التام

رام الله / سما /

افتتح وزير الثقافة عاطف أبو سيف فعاليات يوم التراث الفلسطيني الذي يوافق السابع من تشرين الأول من كل عام، من مدرسة الاتصال الدائم في المقر الرئيسي لجمعية الهلال الأحمر بمدينة البيرة اليوم الاثنين.

وقال أبو سيف "جئنا اليوم للتأكيد على عراقة وأصالة الهوية الفلسطينية ووجودنا على هذه الأرض، حيث يشكل الهلال الأحمر برلماناً للشعب الفلسطيني، وللتأكيد على أن منظمة التحرير وشعبنا الفلسطيني متمسكون بهويتنا وتراثنا الفلسطيني حتى نيل حقوقنا".

وأكد أبو سيف "ضرورة التمسك بعناصر التراث المادي وغير المادي تحت شعار تراثنا يوحدنا، لأن التراث هو الدرع الحامي للفلسطينيين أينما كانوا، وهو أصل الحكاية، كل تفاصيلها التي تروي سيرة حياة الفلسطيني المتمسك بجذوره وأرضه حتى التحرر والاستقلال".

وأضاف أبو سف أن الوزارة "متمسكة بتوثيق كل ما يتعلق بالتراث الفلسطيني من مأكل وملبس ودبكة وتقاليد، فالتطريز براءة اختراع للشعب الفلسطيني، وهو حق من حقوقنا الوطنية وعلينا الحفاظ عليه وتعزيزه، فنحن أصحاب هذه الأرض منذ جدودنا الكنعانيين مهما حاول الاحتلال تزوير وسرقة هذا التراث الفلسطيني العريق".

وتخلل الافتتاح معرض للتراث بمختلف أنواعه، وكلمة ترحيبية ألقتها الطالبة لارا عبد شومان، وهي من ذوي الهمم (الصّم) بترجمة للغة الإشارة من المدربة أسمهان عصفور، وفعالية للدبكة الشعبية قدمتها "فرقة الاتصال التام" وهم من ذوي الهمم بترجمة للغة الإشارة من المدرب شادي النبالي.