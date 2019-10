بعد انسحاب قواته من شمال سوريا.. ترامب: علينا الخروج من "الحروب السخيفة"

دافع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن قرار إدارته بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا، قائلا إنه من المكلف للغاية الاستمرار في دعم القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة في المنطقة التي تقاتل تنظيم "داعش".

وقال "ترامب"، يوم الاثنين، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، إنه حان الوقت لإعادة الجنود الأمريكيين والخروج من هذه الحروب، التي وصفها بـ"السخيفة التي لا نهاية لها"، وكثير منها قبلية.

وتابع أنه سيتعين على تركيا وأوروبا وسوريا وروسيا وإيران والعراق والأكراد تسوية الوضع في شمال سوريا بعد خروج القوات الأمريكية.

وغرد الرئيس الأمريكي: "منذ عدة سنوات، كان من المفترض أن تبقي الولايات المتحدة في سوريا لمدة 30 يوما فقط، لكننا بقينا، وتعمقنا في المعارك دون هدف واضح في الأفق"، وواصل ترامب "حين وصلت إلى واشنطن كان مقاتلو داعش (المحظور في روسيا) ينتشرون بكثافة في المنطقة، وسريعا هزمنا الخلافة الإسلامية بنسبة 100%، بما في ذلك اعتقال الآلاف من مقاتلي داعش أغلبهم من أوروبا".

