قضية المقاصة لم تحل.. اشتيه: هذا ما نأمله من حماس بشأن الانتخابات ويوضح هدف زيارته للقاهرة

رام الله / سما /

قال رئيس وزراء حكومة رام الله د. محمد أشتية، إن مشكلة الأموال المحتجزة لدى اسرائيل، لم تحل حتى هذه اللحظة، لا يوجد حكومة في اســـرائيل لتأخذ قرارا سياسيا في هذا الأمر.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل اجتماع الحكومة يوم الإثنين في رام الله، على أن الحكومة ستبقى ملتزمة برواتب الشهداء والأسرى، وقال: "منذ اليوم الأول للأزمة، بقينا أوفياء ودفعنا كامل الاستحقاقات لجميع الأسرى والشهداء".

وأضاف: "وصلتنا دفعة بقيمة 1.5 مليار شيقل، وعلينا ديون للبنوك وصلت لـ480 مليون دولار، وأصبحت البنوك تعاني من سيولة جدية. هناك لجنة مشتركة تناقش كل الاستحقاقات المالية لنا، من رسوم المعابر والخصومات غير المدققة، وجميع حقوقنا بما فيها خصومات الأسرى، وهي إجراءات مالية أحادية تهدف الى الابتزاز السياسي، ونحن لم نخضع لذلك، وسنبقى نطالب بكل قرش من استحقاقاتنا".

وبخصوص إجراء الانتخابات العامة في كامل الأراضي الفلسطينية، قال أشتية: "دعوة الرئيس إلى الانتخابات جدية جدا، ونأمل من حماس التقاط هذه الخطوة التاريخية"، مضيفا: "أننا نريد لغزة أن تعود للشرعية عبر صندوق الاقتراع"، وفق تعبيره.

وتابع: "طلبنا من وزارة التربية والتعليم البدء بالاستعداد للإشراف على المحطات الانتخابية، كذلك طلبنا من الشرطة تجهيز القضايا الفنية المتعلقة بالانتخابات".

وأردف: "نريد للإشعاع الديمقراطي أن يبدأ ونريد لغزة العودة إلى الشرعية عبر صناديق الاقتراع، ونريد للقدس أن تبقى مركبا عضويا في النسيج السياسي والاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني رغم كل محاولات التهويد التي تقوم بها إسرائيل.

وحول زيارة الوفد الوزاري إلى القاهرة الإثنين، قال أشتية: سيقوم الوفد المشكل من 11 وزيرا بزيارة جمهورية مصر العربية بتوجيه من الرئيس محمود عباس، وبدعوة كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

وأشار إلى أن الزيارة تهدف إلى مناقشة القضايا التي تهمنا وتهمهم، في إطار السعي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين.

وقال: "لدينا جدول أعمال يشمل العديد من المواضيع الاقتصادية والزراعية والتجارية والتعليم والحجاج والاتصالات والكهرباء والمالية، والقضايا القنصلية والجمارك، مصر وفلسطين علاقة من التاريخ والحاضر، وسنبقى أوفياء لهذه العلاقة".

وفيما يتعلق بأداء الحكومة، أكد رئيس الوزراء على أنه سيطلق عملية مراجعة لأداء الحكومة، وقال: "تسلمنا الحكومة في ظروف صعبة، وعملنا بكل جد لخدمة الناس، أصبنا في كثير من الأحيان، ولم نصب في بعض الأحيان". مضيفاً: "أن تقرير أداء الحكومة نشر منذ الأمس على موقع مجلس الوزراء".

وأوضح ان المراجعة تشمل خطة التنمية وأداء الوزارات والعلاقة مع الناس والخدمات المقدمة من الحكومة، والعلاقة التكاملية بين المجتمع الخاص والمجتمع المدني، والمهم هو البرنامج الذي يعزز صمود المواطنين على الأرض وتمكين المرأة والشباب والانفكاك عن الاحتلال نحو التحرر والاستقلال.

من جانب آخر، رفض أشتية محاولات إسرائيل شرعنة مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية، وطرد عائلات من سلوان من بيوتها، والسماح ببناء مقبرة جديدة لليهود في ضواحي القدس، وطالب العالم بالمساندة للجم هذه الاجراءات، خاصة ما يجري في مصلى باب الرحمة.

ورحب بتقرير منظمة "بتسيلم" حول فضح إجراءات اسرائيل العنصرية والاستعمارية في مدينة الخليل، وتقرير مؤسسة "الحق" حول الاجراءات القمعية في مدينة القدس، خاصة البلدة القديمة.

وأكد رفض الإجراءات الإسرائيلية حول قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق، بحجج الديون على شركة كهرباء القدس، معربا عن أمله بأن تتابع الشركة أعمالها بشكل يضمن إيصال التيار الكهربائي بدون انقطاع، مع كامل تعاطفنا ودعمنا لهذ المؤسسة الوطنية.

وفي سياق آخر، دعا رئيس الوزراء، طلبة الجامعات وقوات الامن الفلسطيني، إلى التطوع مع أهلنا في المناطق المحاذية للمستوطنات، خاصة سلفيت وبقية المناطق، للمساعدة في موسم قطف ثمار الزيتون، وحماية هذه الشجرة المقدسة ومحصولها، الذي يشكل أحد أهم أعمدة الاقتصاد الفلسطيني.

ولمناسبة يوم التراث الفلسطيني، قال أشتية: "اليوم هو يوم التراث الفلسطيني، التراث هو هوية وطنية، علينا أن نحمي الهوية، ونحمي التراث والوطن".