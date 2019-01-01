براك يطلع وفدا دنماركيا على آخر التحضيرات لعقد مؤتمر دولي

رام الله / سما /

أطلع رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار أحمد براك، اليوم الاثنين، وفدا دنماركيا على آخر التحضيرات لعقد مؤتمر دولي "نزاهة وحوكمة من أجل التنمية المستدامة" الذي سيتم عقده بتاريخ 9-11/12/ 2019.

وأشار براك، خلال استقباله في مكتبه بمقر الهيئة، وفدا دنماركيا برئاسة مديرة التعاون في الممثلية الدنماركية، سيليي ميشايلسين، الى حرص الهيئة على توسيع المشاركة العربية والدولية في هذا المؤتمر كونه يعتبر الاول من نوعه الذي تنظمه الهيئة في دولة فلسطين.

وشدد على أن هيئة مكافحة الفساد حريصة على ممارسة الانفتاح على كافة الأطراف المحلية والعربية والدولية انطلاقا من ايمانها بالشراكة المهنية والمسؤولية الجماعية في مواجهة مخاطر الفساد، مؤكدا استعداد الهيئة على التعاون مع المؤسسات الدنماركية العاملة في مجال النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

وسلم براك ميشايلسين دعوة رسمية من الهيئة لممثل الدنمارك لدى السلطة الوطنية لحضور مؤتمر الهيئة في رام الله، كما سلم مديرة التعاون في الممثلية الدنماركية دعوة مماثلة في اطار خطوات هيئة مكافحة الفساد لتعظيم الحشد الدولي للمشاركة والحضور لهذا المؤتمر الذي تعول عليه الهيئة في احداث نقلة نوعية وانطلاقة جديدة في عملها خلال السنوات المقبلة.

بدورها، عبرت ميشايلسين عن سعادتها بعقد هذا اللقاء المهم كونه اتاح الفرصة لاستعراض برامج وانشطة الممثلية الدنماركية في فلسطين، والاطلاع على عمل الهيئة وإنجازاتها، وابدت استعدادها لحضور فعاليات المؤتمر الدولي.