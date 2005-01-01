  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

النائب الغول: نحن مع إجراء انتخابات عامة متزامنة.. وهي مقبولة لدى الجميع

الإثنين 07 أكتوبر 2019 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
النائب الغول: نحن مع إجراء انتخابات عامة متزامنة.. وهي مقبولة لدى الجميع


غزة / سما /

أكد رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، النائب عن كتلة "حماس" محمد فرج الغول، أن حركته مع اجراء انتخابات عامة متزامنة (رئاسية وتشريعية ومجلس وطني).

وأكد الغول في تصريح له ظهر اليوم الاثنين، أن دعوة الرئيس عباس لإجراء انتخابات عامة في الأراضي الفلسطينية تلاقي قبول لدى الفصائل والشعب الفلسطيني للخروج من الأزمة الحالية.

وشدد على ضرورة أن تكون الانتخابات متزامنة "رئاسية وتشريعية ومجلس وطني" وفق قانون الانتخابات رقم 9/2005، وهو ما تم الاتفاق عليه مسبقاً في القاهرة عام 2011.

وأشار الغول إلى أن المجلس التشريعي مستمر في تأدية واجباته وشرعيته حتى يأتي مجلس جديد يأدي القسم القانوني.

الأكثر قراءة اليوم

"فتح" ترد على تصريحات القيادي بحماس نايف الرجوب الأخيرة حول الرئيس وحكومة اشتيه

الرئيس: مصرون على اجراء الانتخابات .. وإسرائيل أعادت لنا "مليار ونصف شيكل"

انتهاء العملية الانتخابية في تونس وتقدم " النهضة"

تفاصيل اجتماع الكابينت.. إنشاء منظومة دفاعية جوية خشيةً من هجمات إيرانية

الرئيس يعلن تشكيل لجنة للحوار مع حماس والفصائل تحضيرا للانتخابات

"اقتصاد غزة" تمنع استيراد أو تصنيع "السجائر والشيشة الالكترونية"

فيديو : بوتين يستقبل عيد ميلاده في أحضان الطبيعة بسيبيريا

الأخبار الرئيسية

الرئيس

الرئيس يكلف رئيس لجنة الانتخابات ببدء التحضير لإجرائها

الشيخ: لن نستلم "أموال المقاصة" دون تفعيل اللجان الفنية .. ومنع العمال دخول إسرائيل يضر ولاينفع!

وزيران اسرائيليان : ايران تخطط لهجوم استراتيجي كبير على الدولة العبرية

استشهاد شاب متأثرًا بإصابته بمسيرات العودة

اشتية: مشكلة اموال المقاصة لم تحل و أطلقنا مراجعة شاملة لأداء الحكومة