النائب الغول: نحن مع إجراء انتخابات عامة متزامنة.. وهي مقبولة لدى الجميع

غزة / سما /

أكد رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، النائب عن كتلة "حماس" محمد فرج الغول، أن حركته مع اجراء انتخابات عامة متزامنة (رئاسية وتشريعية ومجلس وطني).

وأكد الغول في تصريح له ظهر اليوم الاثنين، أن دعوة الرئيس عباس لإجراء انتخابات عامة في الأراضي الفلسطينية تلاقي قبول لدى الفصائل والشعب الفلسطيني للخروج من الأزمة الحالية.

وشدد على ضرورة أن تكون الانتخابات متزامنة "رئاسية وتشريعية ومجلس وطني" وفق قانون الانتخابات رقم 9/2005، وهو ما تم الاتفاق عليه مسبقاً في القاهرة عام 2011.

وأشار الغول إلى أن المجلس التشريعي مستمر في تأدية واجباته وشرعيته حتى يأتي مجلس جديد يأدي القسم القانوني.