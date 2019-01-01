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الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

الإثنين 07 أكتوبر 2019 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء


غزة / سما/

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة ظهر اليوم الاثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الثلاثاء.

وأوضحت الداخلية أن الحافلات المراد السفر لها هي: الخامسة والسادسة، والسابعة حتى الرقم (50) من كشف (10/2).

وشددت على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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