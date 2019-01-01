رام الله: جادو تبحث تعزيز التعاون بين فلسطين وهولندا

رام الله / سما /

بحثت وكيلة وزارة الخارجية والمغتربين أمل جادو مع ممثل البعثة الهولندية لدى دولة فلسطين كيس فان بار التعاون وتعزيز الشراكة بين الجانبين.

واستعرضت جادو خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، اليوم الاثنين، آخر المستجدات والتطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، حيث تطرقت السفيرة جادو إلى خطاب الرئيس محمود عباس الأخير في الأمم المتحدة، وحرص القيادة على توحيد الصف الداخلي الفلسطيني وإعادة إحياء الأجواء الديمقراطية.

وأكدت أهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحقوق شعبنا المشروعة بالحرية وتقرير المصير، داعية لنقل الرسالة للحكومة الهولندية حتى تعترف بدولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وممارسة دور فاعل كجزء من الاتحاد الأوروبي، ولإعادة النظر في قرار تعليق الدعم الإضافي المقدم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لما في ذلك من عرقلة للخدمات التي تقدمها.

واستعرضت جادو الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة والتوغل الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وموافقة حكومة الاحتلال على بناء 182 وحدة استيطانية جديدة في وادي نهر الأردن، وعمليات الهدم الدائمة التي ترتكبها قوات الاحتلال في المناطق الفلسطينية، والانتهاكات اليومية في القدس المحتلة وإجراءات تغيير الوضع القائم فيها والاقتحامات المتواصلة لباحات المسجد الأقصى المبارك.

بدوره، أشار فان بار لدعم هولندا لفلسطين في مجالات الطاقة والمياه والتنمية المستدامة، وأهمية تعميق وتنمية هذه العلاقات التي تكللت بمشاورات سياسية عقدت بداية الشهر الجاري.

وأكد موقف بلاده الداعم لحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.