القوى الوطنية والاسلامية ترحب بالدعوة الى اجراء الانتخابات العامة

رام الله / سما /

رحبت القوى الوطنية والاسلامية خلال اجتماع لها في رام الله، اليوم الاثنين، بالدعوة الى اجراء الانتخابات العامة.

وشددت القوى على أهمية فتح حوار مع الجميع لإزالة كل العقبات أمام انجاحها كقضية ديمقراطية في الوضع الفلسطيني وربما تشكل مدخلا لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وترتيب الوضع الداخلي وتعزيز صمود شعبنا للاستمرار في معركتنا مع الاحتلال واعداء شعبنا ومحاولات تمرير المؤامرات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

وأكدت أن تصعيد عدوان وجرائم الاحتلال لن يكسر ارادة شعبنا وقبوله بالمساس بحقوقه وثوابته، ما يتطلب التمسك بالمقاومة ضد الاحتلال وتوسيع المشاركة في المقاومة الشعبية في كل مواقع التماس والاستيطان الاستعماري والحواجز العسكرية مترافقا مع استعادة الوحدة الوطنية لمواجهة فاشية وعدوان الاحتلال، تحديدا الاقتحامات اليومية للمسجد الاقصى المبارك من قبل المستوطنين بحماية جيش الاحتلال واغلاق المسجد الابراهيمي في الخليل ومنع الاذان والصلاة.

وحملت القوى حكومة الاحتلال المسؤولية على الجريمة البشعة التي تعرض لها الأسير سامر العربيد من تعذيب وصل إلى نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، والتعذيب والعزل والاعتقال الاداري والاهمال الطبي المتعمد، ما يتطلب سرعة محاكمة الاحتلال على هذه الجرائم البشعة ضد ابناء شعبنا وأسراه.

ودعت كل المنظمات الدولية والقانونية والانسانية إعلاء الصوت وإدانة هذه الجرائم ووضع آليات عليه لعزله ومحاكمته على هذه الجرائم ضد أسرانا الأبطال.

وشددت القوى على أهمية تفعيل لجان الحراسة في كل القرى والمدن القريبة من المستوطنات للتصدي لعبث المستوطنين واعتداءاتهم المتواصلة ضد أبناء شعبنا، خاصة في موسم قطف الزيتون الذين يسرقون الزيتون ويقطعون الاشجار ويعتدون على المزارعين تحت حماية جيش الاحتلال.