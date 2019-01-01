مجدلاني يكشف عن سبب اجراء الانتخابات الرئاسية بعد التشريعية مباشرة

رام الله / سما /

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير احمد مجدلاني ان تحديد موعد اجراء الانتخابات مرهون بعمل اللجنة التي سيتم تشكيلها من تنفيذية منظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح يوم الخميس المقبل، والتي بدورها ستحدد جدول اعمالها ضمن سقف زمني لإجراء ترتيباتها الخاصة بالانتخابات ليصار بعد انجاز مهامها الى اصدار السيد الرئيس المرسوم الرئاسي بموعد اجرائها.

واوضح مجدلاني في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الاثنين ، ان اللجنة ستنبثق عنها عدة لجان فرعية منها لجنة لإجراء الحوار الوطني ولجنة للاتصال مع الجانب الاسرائيلي من اجل اجراء الانتخابات في القدس، ولجنة لإجراء الاتصالات الدولية، لافتا الى ان الانتخابات الرئاسية ستجرى بعد الانتخابات التشريعية مباشرة كي لا يحدث هناك أي فراغ سياسي.

واشار عضو تنفيذية المنظمة الى ان هناك اتصالات تجري مع الاتحاد الاوروبي بشأن اجراء الانتخابات في القدس خاصة ان هذا القرار لاقى ترحيبا ودعما كبيرين من المجتمع الدولي.

وفيما يتعلق باجتماعات عمل اللجان الفنية مع الجانب الاسرائيلي، اكد مجدلاني ان اللجنة ستواصل عملها هذا اليوم قائلا: ان الازمة لم تنته مع الجانب الاسرائيلي بعد وهي ما زالت قائمة على اجراءات الخصم الاحادية من قبله سواء كانت خصم 42 مليون شيكل شهريا بدعوى انها رواتب للأسرى وعائلات الشهداء وهناك خصميات اخرى تقوم بها سلطات الاحتلال بشكل احادي بدون مراجعة كضريبة المعابر.

واوضح ان نقاش ذلك يعتبر مؤشرا جيدا لتحصيل الاموال الفلسطينية، مشددا في ذات الوقت على اهمية مبدأ التحكيم الدولي الذي بدأت به القيادة وقطت شوطا كبيرا باتجاهه.