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محكمة اسرائيلية تقبل استئنافًا لتوجيه لائحة اتهام ضد فلسطيني

الإثنين 07 أكتوبر 2019 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة اسرائيلية تقبل استئنافًا لتوجيه لائحة اتهام ضد فلسطيني


رام الله / سما /

قبلت ما يسمى بمحكمة الاستئناف العسكرية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، استئنافًا تقدم به محامي عن مستوطِنة تعرضت لمحاولة طعن قرب غوش عتصيون عام 2015.

وبحسب موقع "القناة العبرية السابعة"، فإن المستوطنة نيريت زامورا رفعت استئنافًا ضد قرار قضائي سابق بالسجن 14 عامًا بحق الشاب حمزة فايز من الخليل الذي حاول طعنها، وطالبت باتهامه بمحاولة القتل بعد أن تم إسقاطها التهمة عنه سابقًا.

وطالبت زامورا بتعويض مالي يصل إلى نصف مليون شيكل. حيث قبلت المحكمة الاستئناف وإعادة اتهامه بمحاولة القتل وإعادة محاكمته.

وكان الشاب فايز حاول طعن المستوطنة إلا أن السكين انكسرت معه عندما حاول طعنها في ظهرها، وبقيت عالقة في ظهرها حتى تم إزالتها من طاقم طبي وأصيبت حينها بجروح طفيفة.

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