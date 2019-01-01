حظر سفر 4 مقدسيين بزعم انتمائهم لحماس وتهديدهم أمن إسرائيل

القدس المحتلة/سما/

وقع وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي اليوم الإثنين على قرار حظر مغادرة القدس لأربعة مواطنين مقدسيين بزعم تهديدهم لأمن إسرائيل.

وذكرت القناة 7 العبرية أن المحظورين من مغادرة القدس عرف منهم محمد توفيق حسن شلبي 36 عاما من البلدة القديمة بالقدس، وأمين رشدي شويكي، وهنادي الحلواني.

وأوضحت القناة أن المعلومات الاستخبارية المقدمة إلى الوزير درعي، تؤكد أن النشطاء الأربعة ينتمون لحماس ويقودون المواجهات في المسجد الأقصى.

وحسب المعلومات، فإن رحيلهم من القدس قد يشكل خطراً على أمن إسرائيل. ولفتت إلى أن الحظر سارى المفعول لمدة شهر، وبعد ذلك يقرر درعي بشأن تمديده.