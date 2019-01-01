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الاحتلال يجرف 30 دونما تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية شرق مدينة الخليل

الإثنين 07 أكتوبر 2019 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

جرفت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، نحو ثلاثين دونما من أراضي المواطنين في منطقة "وعر أبو المفلفل" بمحاذاة مستوطنة "خارصينا"، تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة قرب منطقة البقعة شرق مدينة الخليل.

وقال خبير الخرائط والاستيطان جنوب الضفة الغربية عبد الهادي حنتش، إن جرافات الاحتلال جرفت الأراضي المستولى عليها بـ"البيسكورس" وأزالت أعمدة الكهرباء التابعة لبلدية الخليل، وقطعت التيار الكهرباء عن عدد من المواطنين من عائلة جابر.

وكانت قوت الاحتلال قد شقت طريقا استيطانية في هذه الأرض قبل نحو شهرين لربطها مع المستوطنات القريبة المحاذية للشارع الالتفافي رقم "60".

#الاحتلال

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