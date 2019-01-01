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شاهد .أمراء سعوديون في عزاء قاتل الحارس الشخصي للملك سلمان

الإثنين 07 أكتوبر 2019 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .أمراء سعوديون في عزاء قاتل الحارس الشخصي للملك سلمان


الرياض /وكالات/

​تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة استقبال والد قاتل اللواء عبد العزيز الفغم لأمراء سعوديين قدموا لتقديم عبارات العزاء والمواساة.

ويظهر في المقطع، مشعل ممدوح آل علي، والد الجاني وعضو مجلس الشورى السعودي السابق، وهو يتحدث عن ملوك المملكة السعودية المتعاقبين، مشيرا إلى أن كل واحد منهم ترك بصمته في البلاد.

وتناقل مغردون على "تويتر" مقطع فيديو آخر يظهر لحظة تقديم الأمير نواف بن طلال الرشيد واجب العزاء لوالد الجاني.

وأعرب متفاعلون مع المقطعين عن إعجابهم بمبادرة الأمراء للتعزية بعد أسبوع من الجريمة التي شغلت الرأي العام في السعودية وخارجها.

يذكر أن قاتل الفغم، الحارس الشخصي السابق للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، هو صديقه ممدوح بن مشعل آل علي، الذي أطلق النار عليه خلال زيارة منزل صديق مشترك بجدة.

المصدر: "يوتيوب" + "تويتر"

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