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سارة نتنياهو تمتنع عن حضور جلسة مساءلة لها في المحكمة

الإثنين 07 أكتوبر 2019 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
سارة نتنياهو تمتنع عن حضور جلسة مساءلة لها في المحكمة


القدس المحتلة / سما /

تجاهلت سارة نتنياهو عقيلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الإثنين، جلسة المسائلة لها في المحكمة المركزية بالقدس.

وذكرت القناة 7 العبرية أن سارة لم تصل إلى المحكمة على الرغم من قرار المحكمة أمس بحضورها للإدلاء بشهادتها في القضية المرفوعة ضدها.

وأوضحت القناة أن محامي الدفاع عنها يوسي كوهين جادل القضاة في المحكمة وأكد بأن شهادتها أمام المحكمة ستشكل انتهاكاً لحقوقها القانونية.

وأعرب كوهين عن أسفه لعدم حضور سارة للإدلاء بشهادتها، فيما رد عليه القاضي إيال إفراهامي بالقول: "كان على السيدة سارة أن تدلي بشهادتها أولاً وليس هناك أي سبب لعدم وجودها هنا".

وعقدت المحكمة جلستها اليوم بشأن دعوى قضائية رفعتها موظفة في مقر إقامة رئيس الوزراء تدعى شيرا رابان، ضد زوجته سارة بالإساءة إليها والصراخ في وجهها وإطلاق تهديدات لفظية وجسدية ضدها.

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