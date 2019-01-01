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الوضع على وشك الانفجار

وزيران اسرائيليان : ايران تخطط لهجوم استراتيجي كبير على الدولة العبرية

الإثنين 07 أكتوبر 2019 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيران اسرائيليان : ايران تخطط لهجوم استراتيجي كبير على الدولة العبرية


القدس المحتلة/سما/

قالت وسائل اعلام عبرية اليوم الاثنين ان "إسرائيل" تشعر بالقلق من احتمال قيام إيران بشن هجمات مماثلة لهجمات منشآت "أرامكو" النفطية في السعودية.

وحسب القناة 7 العبرية، قال وزير النقل والمواصلات الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في أعقاب اجتماع الكابينت أمس حول ذلك التهديد اليوم الإثنين، "إن إسرائيل تواجه تحدياً كبيراً مع إيران، من حيث الصواريخ الدقيقة والتواجد قرب الحدود الشمالية" مؤكدا على ضرورة توفير نظام استجابة لتلك التهديدات.

ورأى أن ازدياد التحديات سيزيد من مسألة التوصل إلى تشكيل حكومة وحدة إسرائيلية، مبيناً أن أي قرار بالذهاب لإجراء انتخابات ثالثة سيكون غير مسؤولا.

أما وزير الطاقة يوفال شتاينتس فقال: "إن الوضع مع إيران على وشك الانفجار" محذرا من ارتفاع الضغوط على إيران التي يمكن أن تضر إسرائيل".

وأضاف: "هناك ضائقة حقيقية ومتفشية في إيران وستزداد معها الجرأة في تنفيذ أي أعمال".

وكانت تقارير استخبارية غربية حذرت من امكانية شن طهران هجوما مباغثا واستراتيجيا على منشئات ومؤسسات اسرائيلية تشابه الى حد كبير الهجوم المدمر على منشئات ارامكو السعودية حيث تشعر طهران بالاريحية في ظل صمت دولي كبير على ما تقوم به في مناطق مختلفة من الشرق الاوسط.

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