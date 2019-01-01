ديربي إيطاليا يقلب مستقبل ديبالا رأسا على عقب

وكالات / سما /

شهد ديربي إيطاليا أمس الأحد الذي أقيم على ملعب “جوزيبي مياتزا” فوز يوفنتوس على إنتر ميلان بهدفين مقابل هدف، وفي نفس الوقت تألق النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، حيث قدم مباراة أعاد بها مستواه المعهود في أول مواسمه مع “السيدة العجوز”.

وسجل باولو ديبالا هدف يوفنتوس الأول، وهدد مرمى الإنتر كثيراً في اللقاء الذي انتهى بفوز فريقه بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

ووفقاً للصحافة الإيطالية فإن هنالك تغيير كبير على مستقبل باولو ديبالا بعد تألقه أمام إنتر ميلان، حيث بات رحيله في فترة الانتقالات الشتوية القادمة يبدو صعباً.

وكان يوفنتوس ينوي التخلي عن باولو ديبالا في الصيف الماضي، لكن اللاعب الأرجنتيني رفض عدة عروض من أندية مانشستر يونايتد وتوتنهام وباريس سان جيرمان وإنتر ميلان، بهدف البقاء في النادي التوريني.

وأكد موقع كالتشيو ميركاتو أن العروض ستعود في فترة الانتقالات الشتوية القادمة من نفس الأندية، لكن بقاءه يبدو مؤكداً حتى الآن.