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هل يغيب صلاح عن كلاسيكو إنجلترا؟

الإثنين 07 أكتوبر 2019 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل يغيب صلاح عن كلاسيكو إنجلترا؟


وكالات / سما /

تسيطر حالة من التفاؤل على نادي ليفربول الإنجليزي بشأن لحاق لاعبه المصري محمد صلاح بمباراة "كلاسيكو إنجلترا" ضد مانشستر يونايتد المقرر لها يوم 20 أكتوبر الجاري، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وتعرض صلاح لإصابة قوية في الكاحل خلال مواجهة ليستر سيتي السبت الماضي، في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي، غادر على إثرها ملعب "أنفيلد" قبل دقائق من النهاية.

وقالت صحيفة "ميرور" الإنجليزية, إن الجهاز الطبي في نادي ليفربول أجرى بعض الفحوصات الطبية على النجم المصري، والتي أكدت أن إصابته ليست خطيرة كما كان متوقعا.

وكان صلاح قد سقط أرضا بعد تدخل قوي من حمزة تشودري لاعب ليستر سيتي، وحاول استكمال المباراة، لكنه لم يتمكن ليغادر الملعب وسط مخاوف من غيابه عن مباراة مانشستر يونايتد.

وأوضحت "ميرور", أن الجهاز الطبي لنادي ليفربول بات متأكدا من أن النجم المصري سيكون قادرا على المشاركة بشكل طبيعي, بعد فترة التوقف الدولي التي تنتهي في منتصف الشهر الحالي.

وستكون أمام صلاح فرصة للتعافي من إصابته، لا سيما بعد استبعاده من قائمة المنتخب المصري التي تستعد لمواجهة بوتسوانا وديا يوم 14 من الشهر الحالي.

وتعدّ مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد من أقوى المباريات في تاريخ الكرة الإنجليزية، إلا أن صلاح فشل في التسجيل في 4 مباريات لعب فيها ضد "الشياطين الحمر".

#محمد صلاح #مانشستر يونايتد #ليفربول

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