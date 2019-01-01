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سلفيت: الاحتلال يجرف 4 دونمات ويقتلع 210 من أشجار العنب واللوزيات في فرخة

الإثنين 07 أكتوبر 2019 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT


سلفيت / سما /

جرفت آليات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، أربعة دونمات زراعية من أراضي المواطنين في قرية فرخة جنوب غرب سلفيت، واقتلعت 210 من أشجار العنب واللوزيات.

وقال رئيس مجلس فرخة طلال الشريف ، إن آليات الاحتلال جرفت 4 دونمات من أراضي المواطنين في القرية، ما أدى إلى اقتلاع 160 شجرة عنب، و50 شجرة لوزيات من المنطقة المسماة "الباطن" شمالا، وتعود ملكيتها لكل من: حسن عبدالله حجاج، وخالد حسن حجاج، وعامر سليم.

بدوره، أوضح منسق الاغاثة الزراعية في محافظة سلفيت بكر حماد ، أن المنطقة كانت قاحلة وتم استصلاحها بمشروع مقدم من وزارة الزراعة، وشق طريق زراعية على حساب المواطنين.

#الاحتلال

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