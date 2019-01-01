غانتس يهاجم قرار السلطة بحذف الاتفاقيات مع إسرائيل من المناهج

القدس المحتلة / سما /

هاجم رئيس تحالف أزرق أبيض بيني غانتس قرار السلطة الفلسطينية باستبعاد أي إشارة إلى الاتفاقيات الموقعة مسبقًا مع إسرائيل من الكتب المدرسية.

وقال غانتس على "تويتر" وفق القناة 7 العبرية، "إذا كانت الكتب المدرسية الفلسطينية المتفق عليها مع إسرائيل قد حذفت بالفعل - فهذا هو الضرر الأول والأخير للشباب الفلسطيني".

وأضاف: "القدرة على الوصول إلى مستقبل أفضل تبدأ بتعليم أجيال المستقبل من أجل السلام والتسامح والتعايش وعدم التحريض وتمجيد منفذي العمليات".

وزعم أن حذف السلطة للماضي هو هجوم على الأمل والمستقبل الأفضل.