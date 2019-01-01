مستشفى حمد بغزة يحتفي بالمسنين في يومهم العالمي

غزة / سما /

زار وفد من ادارة مستشفى سمو الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية بغزة مركز الوفاء لرعاية المسنين وذلك بهدف تفقد المسنين وإدخال الفرح والسرور على قلوبهم في يوم المسن العالمي.

وترأس وفد مستشفى سمو الشيخ حمد المدير العام د. رأفت لبد وكلاً من المدير الطبي د. أيمن البدري المدير الإداري والمالي ا. مراد بدر مدير التمريض أ. علي أبو ريالة ورئيس قسم العلاقات العامة عطية الوادية وعدد من الإداريين والطواقم الطبية فيما كان في استقبالهم عن الوفاء مدير عام جمعية لوفاء ا. تيسير البلتاجي المدير التنفيذي لمركز الوفاء م. بسمان العشي المدير الطبي لمشفى الوفاء د. حسن خلف.

وقال د. رأفت لبد " إدارة وعاملين نفتخر بمركز الوفاء وبمسيرة عطاءه، وما يقدمه المركز لخدمة المسنين فخر لفلسطين وجهد مقدر ومبارك".

وأضح د. لبد أن الجهد الذي يقوم به مركز الوفاء حِملٌ ثقيل قد تعجز عنه بعض الحكومات في كثير من الدول.

وأكد د. لبد استعداد المستشفى بكافة أقسامها الطبية لتقديم الخدمة للمسنين وتوفير احتياجاتهم الطبية بما يخفف عنهم المعاناة ويعطيهم الدافع للاستمرار بالحياة.

وقام وفد مستشفى سمو الشيخ حمد بجولة على أقسام المركز بشقيه (النساء – الرجال) قدم خلالها المستلزمات الطبية وكسوة الشتاء لكبار السن.

من جانبه ذكر المدير العام لجمعية الوفاء الخيرية ا. تيسير البلتاجي أن المركز هو أهلي غير ربحي وهو الوحيد في قطاع غزة والذي يقدم خدماته (المعيشية – الصحية – الاجتماعية) لفئة مهمشة من المسنين ممن تجاوزوا الستين ولا أبناء لها ولا معيل مجاناً وعلى مدار الساعة منذ أكثر من 39 عام.

وقدم البلتاجي شكره وتقديره لإدارة مستشفى سمو الشيخ حمد على اللفتة الكريمة اتجاه المسنين، ومؤكدا أن هذه الزيارة تساهم في رفع الروح المعنوية لهم وتعطيهم الأمان بأنهم فئة مهمة في المجتمع، وداعياً أهل الخير وكل المقتدرين للمشاركة في حمل رسالة المركز الإنسانية وتقديم يد العون لما فيه الخير للمسن الفلسطيني.

يذكر أن مستشفى سمو الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية وبتشغيل من صندوق قطر للتنمية انطلق بمسيرة العطاء لخدمة أبناء شعبنا أواخر ابريل 2019 قدم حتى تاريخه - خدماته التأهيلية الشاملة لأكثر من 4499 مريض من خلال أقسامه الثلاثة (قسم التأهيل – قسم الأطراف الصناعية – قسم السمع والتوازن).