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مستوطنون يقطعون عشرات اشجار الزيتون في قرية بورين

الإثنين 07 أكتوبر 2019 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT


نابلس / سما /

اقدم مستوطنون، اليوم الاثنين، على قطع عشرات اشجار الزيتون في قرية بورين جنوب نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن مستوطني "يتسهار" قطعوا ما يقارب 36 شجرة زيتون بعضها معمر، في المنطقة المسماة "خلة الغول"، بالجهة الجنوبية من القرية، وتعود للمواطنين ناصر قادوس، وأحمد نجار.

في سياق آخر، أخلت إدارة مدرسة بورين الثانوية المختلطة، صفوفها من الطلبة، بعد أن أشهر حارس مستوطنة "يتسهار" السلاح بوجه الطلبة.

وقال مدير المدرسة ابراهيم عمران: جرى إخلاء المدرسة عقب تهديدات من قبل حارس المستوطنة، واستدعاء جنود الاحتلال الى المنطقة.

#بورين

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