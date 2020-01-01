رام الله :بدء باستقبال طلبات منحة مجلس الوزراء ومنح الوزارة من الجامعات

رام الله /سما/

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، عن بدء استقبال الطلبات لمنحة مجلس الوزراء للعام 2019 - 2020، ومنح الوزارة من الجامعات الفلسطينية في تخصصات محددة، وذلك للحصول على درجة البكالوريوس.

وأوضحت الوزارة أن توزيع منحة مجلس الوزراء سيكون على نظام النقاط، بحيث يكون لمعدل الثانوية العامة 60% من النقاط، و25% من النقاط تحتسب بناءً على العامل الاجتماعي للطالب ودخل أسرته، و15% من النقاط تعطى للطالب بناءً على عدد الأخوة المسجلين في مؤسسات التعليم العالي، و10% من النقاط إضافية وتمنح لذوي الاحتياجات الخاصة.

أما منح الوزارة من الجامعات الفلسطينية يتم التنافس عليها حسب المعدل، حيث يفوز الطالب الحاصل على أعلى معدل في التخصص، وتغطي منحة الوزارة، كامل سنوات الدراسة باستثناء الفصل الصيفي، وتستمر طيلة فترة الدراسة ما دام الطالب ناجحاً في جميع المواد، وملتزماً بالقوانين والشروط المعمول فيها بالجامعة التي يدرس فيها.

ودعت الوزارة المعنين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الالكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والموعد النهائي للتقديم.

وكان مجلس الوزراء قد خصص مبلغ 500 ألف دولار لدعم الطلبة المحتاجين في الجامعات الفلسطينية، للحصول على الشهادة الجامعية الأولى "البكالوريوس".