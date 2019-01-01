اشتية: مشكلة اموال المقاصة لم تحل و أطلقنا مراجعة شاملة لأداء الحكومة

رام الله / سما /

قال رئيس الحكومة محمد اشتية اليوم الاثنين، إنّ مشكلة الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل لم تحل بعد، لعدم وجود حكومة إسرائيلية تتخذ قرارًا بهذا الشأن.

وأوضح اشتية في بداية جلسة الحكومة الأسبوعية، أن الحكومة تسلمت 1.5 مليار شيكل من إسرائيل، وعليها ديون للبنوك بمبلغ 480 مليون دولار، الأمر الذي جعل البنوك تعاني من سيولة جدية وفق قوله.

ورحّب اشتية بدعوة الرئيس محمود عباس لإجراء انتخابات عامة، وقال إن على حركة حماس أن تلتقط هذه الدعوة الجدية و"الفرصة التاريخية". وأشار إلى أنه تم الطلب من وزارة التربية والتعليم البدء بالاستعداد للإشراف على المحطات الانتخابية، ومن الشرطة للبدء بتجهيز القضايا الفنية المتعلقة بإجراء الانتخابات.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن وفدًا مكونًا من 11 وزيرًا سيتوجهون اليوم إلى القاهرة تلبية لدعوة مصرية، بهدف مناقشة قضايا مشتركة في ملفات الاقتصاد والزراعة والتجارة والتعليم، والحجاج والاتصالات والكهرباء، وكذلك قضايا قنصلية وأخرى تتعلق بالجمارك.

وكشف عن إطلاق عملية مراجعة لأداء الحكومة في الفترة السابقة وتشمل خطة التنمية وأداء الوزارات، والعلاقة مع الناس، والخدمات المقدمة من الحكومة، وكذلك العلاقة التكاملية بين القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وتوجّه اشتية إلى طلبة الجامعات وقوى للأمن متأملًا منهم المساعدة في قطف الزيتون، وأشار إلى أن التوقعات بأن يفوق إنتاج موسم هذا العام 30 ألف طن زيت، أي ضعف ناتج العام الماضي.