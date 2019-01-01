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أخطر فطر في العالم: قد يقتلك بمجرد لمسه!

الإثنين 07 أكتوبر 2019 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
أخطر فطر في العالم: قد يقتلك بمجرد لمسه!


وكالات / سما /

عثر أحد المصورين في ضواحي كيرنز بولاية كوينزلاند الأسترالية على أحد أخطر أنواع الفطور سميةً في العالم و المعروف بـ"قرون الغزلان المتوهجة".

وحدد علماء جامعة جيمس كوك الأسترالية هذا النوع من السموم بالاعتماد على الصور التي التقطها أحد المصورين في تلك المنطقة.

ويعتبر هذا النوع من الفطور الوحيد من فصيلته الذي يمكنه نشر سمومه في الجسم عن طريق ملامسته للجلد فقط، ليتسبب بحالة من القيء والإسهال والحمى وفي حال عدم معالجته يمكن أن يتسبب بفشل في الأعضاء وتلف في المخ والموت.

وسبق ان سجلت حالات وفاة في اليابان وكوريا، نتيجة تناول أشخاص منقوع "قرون الغزلان المتوهجة" هذه ذات اللون الأحمر الفاتح، بعد أن خلطوا بينها والفطر المستخدم في الطب التقليدي.

يشار الى انه عثر على هذا النوع من الفطور لأول مرة في أقصى شمالي أستراليا على بعد آلاف الكيلومترات من موطنه الأصلي في جبال اليابان وكوريا.

#فطر #أستراليا

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