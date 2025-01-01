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واشنطن تخون حلفاءها: لن ندافع عن القوات الكردية ضد أي هجوم تركي في سوريا

الإثنين 07 أكتوبر 2019 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تخون حلفاءها: لن ندافع عن القوات الكردية ضد أي هجوم تركي في سوريا


واشنطن/وكالات/

قال مسؤول أمريكي لوكالة "رويترز" اليوم الاثنين، إن القوات الأمريكية لن تدافع عن القوات الكردية ضد أي هجوم تركي في سوريا.

وأضاف أن الولايات المتحدة أبلغت قائد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد صباح اليوم الاثنين، أن القوات الأمريكية لن تدافع عنها في مواجهة الهجمات التركية في أي مكان. جاء ذلك قبيل هجوم تركيا متوقع في شمال شرق سوريا.

وأضاف المسؤول أن القوات الأمريكية أخلت موقعين للمراقبة في تل أبيض ورأس العين في شمال شرق سوريا على الحدود مع تركيا، مضيفا أن باقي القوات الأمريكية في المنطقة لا تزال في مواقعها.

يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، أن بلاده ستنفذ عملية جوية وبرية بشرق الفرات في سوريا "لإرساء السلام هناك"، قائلا إنها "باتت قريبة إلى حد يمكن القول إنها ستحدث اليوم أو يوم غد".

في غضون ذلك، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أن القوات الأمريكية لم تف بالتزاماتها وقد انسحبت من المناطق الحدودية مع تركيا، مشيرة إلى "العملية العسكرية التركية في شمال وشرق سوريا سيكون لها الأثر السلبي الكبير على الحرب ضد تنظيم "داعش"، وستدمر كل ما تم تحقيقه من حالة الاستقرار خلال السنوات الماضية".

وأضافت "قسد" في بيانها: "لن نتردد لحظة واحدة في الدفاع عن أنفسنا وندعوا شعبنا بجميع أطيافه من عرب وكرد وسريان آشوريين لرص صفوفه والوقوف مع قواته المشروعة للدفاع عن وطننا تجاه هذا العدوان التركي".

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