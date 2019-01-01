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روسيا تطور أنظمة لحماية الأقمار الصناعية من الحرب الالكترونية

الإثنين 07 أكتوبر 2019 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا تطور أنظمة لحماية الأقمار الصناعية من الحرب الالكترونية


وكالات / سما /

أعلن رئيس أركان الجيش الخامس عشر لقوات الفضاء الجوية الروسية، أناتولي نيستيتشوك، أن روسيا تطور وسيلة تحمي الأقمار الصناعية في المدار من التدخل الإلكتروني، طبقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وقال نيستيتشوك في مقابلة مع محطة إذاعة (صدى موسكو) " من المرجح أن يفكر الأعداء المحتملون في تعطيل الأقمار الصناعية عن طريق التدخل الإلكتروني".

وأضاف أن روسيا تعمل في هذا الاتجاه بإحكام شديد، بإنشاء أنظمة تحمي مجموعتها المدارية من التأثيرات الخارجية، بما في ذلك التأثيرات اللاسلكية الإلكترونية.

وأشار إلى أن الموضوع الآن مغلق، ولكنه أكد أنه تم إجراء الكثير من الأعمال تخص هذا الاتجاه.

كما أكد نيستيتشوك أن اختبارات الطيران للقمر الصناعي الجديد "جلوناس-كي" قد اكتملت الآن.

#روسيا #الأقمار الصناعية

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