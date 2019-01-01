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"لايف كابيل" تطبيق يساعد في الحفاظ على العلاقات العاطفية

الإثنين 07 أكتوبر 2019 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
"لايف كابيل" تطبيق يساعد في الحفاظ على العلاقات العاطفية


وكالات / سما /

طورت إحدى الشركات الناشئة تطبيقا جديدا للأجهزة الذكية لمساعدة المستخدمين في الحفاظ على العلاقات العاطفية.

ويتيح التطبيق "لايف كابيل" لأطراف أي علاقة عاطفية معالجة ومراقبة التحديات التي تواجهها علاقتهم.

وتتيح شركة "لايف كابيل" الناشئة التي طورت التطبيق، الوصول إلى هذا الهدف، من خلال توفير محتوى يستهدف تشجيع أطراف العلاقة على مراقبتها من خلال 4 عناصر أساسية وهي الثقة والتواصل والصراع والحميمية.

ويتضمن هذا المحتوى التحديات اليومية للعلاقة وكيفية إدارة الحوارات الصعبة مع الطرف الآخر والهدايا الرقمية وغير ذلك.

ونقل موقع "تك كرانش" المتخصص موضوعات التكنولوجيا عن شين رونز واضع تطبيق "لايف كابيل" إن التطبيق مصمم ليكون علاج مكمل للمشكلات التي يواجهها أطراف العلاقة العاطفية.

وأضافت "إنه ليس بديلا للمتخصصين في علاج المشكلات العاطفية ولكنه مكمل له.. لا اعتقد أنه يمكنه حل مشكلات المستخدمين العاطفية بنسبة 100%، لكنه يمكن أن يوفر أدوات لحلول مشاكلكم".

ويرى رونز أنه يمكن للمتخصصين في حل المشاكل الأسرية والعاطفية استخدام التطبيق كوسيلة مساعدة إضافية في التعامل مع عملائهم.

ويمكن للتطبيق "لايف كابيل" مساعدة المستخدمين في تحديد أهداف للعلاقة والتعامل مع هذه الأهداف ومتابعتها بمرور الوقت. ولا يحتاج المستخدم إلى أكثر من 15 دقيقة يوميا للاستفادة من خدمات التطبيق.

وأشار "تك كرانش" إلى أن التطبيق "لايف كابيل" متاح حاليا مجانا، في الوقت الذي تدرس الشركة التي طورته الرسم المناسب الذي يمكن طلبه من المستخدمين فيما بعد، مضيفا أن التطبيق استطاع جذب حوالي 2500 مستخدما في الولايات المتحدة خلال شهرين من إطلاقه التجريبي.

#لايف كابيل #العلاقات العاطفية

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