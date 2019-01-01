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دراسة تحذر: عصير البرتقال يزيد احتمالات الإصابة بالسكري

الإثنين 07 أكتوبر 2019 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة تحذر: عصير البرتقال يزيد احتمالات الإصابة بالسكري


وكالات / سما /

يبدو أن العصائر الطبيعية والمشروبات الغازية الخالية من السكر ليست الخيار الأفضل لأن تبدأ يومك بها، فنتائج صادمة توصلت إليها دراسة أميركية أظهرت أن العصائر الطبيعية والمشروبات الغازية الخالية من السكر قد تعرضك للإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

وقالت الدراسة إن شرب 3 أكواب ونصف من عصير البرتقال خلال أسبوع واحد، قد تكون كفيلة برفع احتمالية الإصابة بالسكري بحوالي 15 بالمئة.

وهذه النسبة قابلة للزيادة، إذا تم تناول المشروبات الغازية منخفضة السعرات الحرارية في الأسبوع نفسه مع العصائر، لترتفع إمكانية الإصابة بالسكري إلى 18 في المئة.

ويمثل مرض السكري خطرا يهدد الكثيرين، خاصة النوع الثاني منه، فهو يصيب الإنسان عندما يعجز البنكرياس عن التعامل مع السكر، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الغلوكوز في الدم، لذا تنصح الدراسة بتقليل استهلاك هذه المشروبات واستبدالها ببدائل صحية كالماء والقهوة والشاي.

وأوضحت أستاذة أمراض السكر في جامعة القاهرة، رئيسة الجمعية العربية للسكر، الدكتورة إيناس شلتوت، أن عصير الفواكه الطبيعي يحتوي على سعرات حرارية أكبر من تلك الموجودة في ثمار الفاكهة نفسها.

وأضافت: "بعض الأشخاص يعتقدون أن عصير البرتقال لا يتسبب بإضافة سعرات حرارية للجسم، لكننا في حال أردنا شرب كوب من عصير البرتقال، فهو سيحتوي على الأقل على 5 ثمار من الفاكهة".

وأشارت شلتوت إلى أن ثمرة البرتقال الواحدة تحتوي على 60 سعر حراري، مما يعني أن كوب العصير الواحد سيحتوي على 300 سعر حراري.

وتابعت: "هذا لا يعني أن نتوقف عن شرب العصائر الطبيعية بشكل كامل، لكن يجب أن نحرص على تناولها باعتدال، وأن نقلل من إضافة السكر إليها. كما يمكن أن نتجه لمشروبات صحية أخرى كبدائل، مثل الحليب قليل الدسم على سبيل المثال".

#عصير البرتقال #السكري

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