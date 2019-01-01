  1. الرئيسية
  2. الصحة

هذا ما ستفعله بك السجائر لو دخنت 40 عاما

الإثنين 07 أكتوبر 2019 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
هذا ما ستفعله بك السجائر لو دخنت 40 عاما


وكالات / سما /

تقول جمعية القلب الأميركية إن 24.8 مليون أميركي يدخنون السجائر، وهي العادة التي تتسبب في وفاة أكثر من 440 ألف من 2.4 مليون حالة وفاة سنويا في البلاد، أي أكثر من 18 بالمئة من الوفيات سنويا بالولايات المتحدة.

وتدخين السجائر لفترة طويلة من الزمن يمكن أن يسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية والأوعية الدموية وسرطان الرئة وسرطان المعدة والعديد من المشاكل الصحية الأخرى، وفق موقع "لايف سترونغ".

وتزيد المواد الكيميائية في السجائر، والبالغ عددها 4 آلاف مادة، خطر الإصابة بسرطان الرئة. وقد تم توثيق 60 مادة كيميائية في السجائر من أصل 4 آلاف، تسبب السرطان.

وبحسب عيادات "مايو كلينك" الشهيرة، يتسبب تدخين السجائر في 87 بالمئة من جميع الوفيات الناجمة عن سرطان الرئة في الولايات المتحدة. وتؤكد أنه كلما طالت فترة تدخين الشخص للسجائر، ارتفع خطر إصابته بالسرطان.

تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، أن التدخين يسبب مرض القلب التاجي، الذي يعد سببا رئيسيا للوفاة في الولايات المتحدة.

وتشير الدراسات إلى أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب التاجية مرتين إلى أربع مرات مقارنة مع غير المدخنين.

وبالإضافة إلى التسبب في السرطان وأمراض القلب، يمكن أن يؤدي تدخين السجائر لفترة طويلة إلى صعوبة التنفس وتقليل الطاقة وزيادة تأثيرات المشكلات الصحية، مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي.

ويقدر مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة أن المدخنين البالغين على المدى الطويل، يفقدون ما بين 13.2 و14.5 عاما بسبب التدخين.

ويمكن للتدخين تسريع الشيخوخة، لما يسببه من تجاعيد مبكرة، إذ تمنع السجائر تدفق الدم إلى الجلد، وتمنع البشرة من الحصول على العناصر الغذائية الحيوية للحفاظ على مظهرها الصحي.

وعلى الرغم من أضرار التدخين على المدى الطويل، فإنه يمكن للمدخنين تحسين فرصهم في حياة أطول وأكثر صحة عن طريق الإقلاع عنه واتباع أسلوب صحي.

#السجائر #القلب #الامراض

الأكثر قراءة اليوم

"فتح" ترد على تصريحات القيادي بحماس نايف الرجوب الأخيرة حول الرئيس وحكومة اشتيه

وزارة المالية برام الله تصدر تعميم هام لموظفيها في قطاع غزة

الرئيس: مصرون على اجراء الانتخابات .. وإسرائيل أعادت لنا "مليار ونصف شيكل"

جنرال إسرائيلي : كنا نظن السادات أحمق ولكنه فهمنا بشكل مثير للدهشة

مجدلاني: 10 آلاف مستفيد جديد من شيكات الشؤون الاجتماعية بغزة

انتهاء العملية الانتخابية في تونس وتقدم " النهضة"

تفاصيل اجتماع الكابينت.. إنشاء منظومة دفاعية جوية خشيةً من هجمات إيرانية

الأخبار الرئيسية

حنا

الرئيس يجتمع برئيس لجنة الانتخابات ويطلب من حماس ورقة موقعة

57552

قائد فرقة غزة : اقتربنا عدة مرات مؤخرا من حملة عسكرية برية بالقطاع

يديعوت : السلطة الفلسطينية حذفت كل ما يتعلق بالسلام مع إسرائيل من مناهج التدريس

10201722111746808

الكشف عن خطة إسرائيلية لوقف نشاط تركيا بالقدس .. التفاصيل

517349M

إصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين بينهم وزير ومسؤولين قبر يوسف بنابلس