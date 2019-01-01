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تعادلان لخدمات النصيرات والقادسية في الأولى

الإثنين 07 أكتوبر 2019 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعادلان لخدمات النصيرات والقادسية في الأولى


غزة / سما /

تعادل خدمات النصيرات مع منافسه العطاء (0-0), ضمن منافسات الأسبوع السادس من دوري الدرجة الأولى.

وفشل لاعبو الطرفين في الوصول للشباك على مدار 90 دقيقة, ليرفع النصيرات رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة مؤقتا, ويصبح رصيد العطاء نقطتين في المركز الثاني عشر والأخير.

القادسية – الجلاء (1-1)

وتعادل القادسية مع الجلاء (1-1).

وتقدم إسماعيل أبو دان للجلاء (27), قبل أن يتعادل حسين كلاب للقادسية (66).

ورفع القادسية رصيده إلى 4 نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير مؤقتا, وأصبح رصيد الجلاء 11 نقطة في المركز الثالث مؤقتا.

#القادسية #خدمات النصيرات #العطاء #الجلاء

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