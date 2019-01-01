  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قوات الاحتلال تعتقل 16 مواطنا من الضفة

الإثنين 07 أكتوبر 2019 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، واليوم الاثنين، 16 مواطنا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

وبيّن نادي الأسير، أن ثلاثة مواطنين جرى اعتقالهم من بلدة عنبتا في طولكرم، وهم: عمر خالد فقها، ورضا مجدي عورتاني، ويوسف إسلام أبو ريا.

 وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت مساء أمس من طولكرم المواطن هادي توفيق هرشة، بعد الاستيلاء على مركبته.

فيما جرى اعتقال ثلاثة مواطنين من بيت لحم، وهم: نمر مخائيل سعد، ودانيال نمر سعد، ومجد خالد الجعفري، ومن محافظة جنين اُعتقل المواطن كرم محمد صدقة.

ومن محافظة قلقيلية، اعتقلت تلك القوات المواطنين نائل أحمد شناعة، وسامر إسماعيل رضوان (18 عاماً)، فيما اعتقل المواطن أحمد مصلح كليب من بلدة حارس في سلفيت.

يُضاف إلى المعتقلين مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، وهما: بدر الدين صبح (18 عاماً)، وعبد الله سالم أبو فريح، وأربعة مقدسيين آخرين جرى اعتقالهم من حي الطور وبلدة العيسوية، عرف منهم: وديع عليان، وعمرو أبو غنام.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

"فتح" ترد على تصريحات القيادي بحماس نايف الرجوب الأخيرة حول الرئيس وحكومة اشتيه

وزارة المالية برام الله تصدر تعميم هام لموظفيها في قطاع غزة

الرئيس: مصرون على اجراء الانتخابات .. وإسرائيل أعادت لنا "مليار ونصف شيكل"

جنرال إسرائيلي : كنا نظن السادات أحمق ولكنه فهمنا بشكل مثير للدهشة

مجدلاني: 10 آلاف مستفيد جديد من شيكات الشؤون الاجتماعية بغزة

انتهاء العملية الانتخابية في تونس وتقدم " النهضة"

تفاصيل اجتماع الكابينت.. إنشاء منظومة دفاعية جوية خشيةً من هجمات إيرانية

الأخبار الرئيسية

حنا

الرئيس يجتمع برئيس لجنة الانتخابات ويطلب من حماس ورقة موقعة

57552

قائد فرقة غزة : اقتربنا عدة مرات مؤخرا من حملة عسكرية برية بالقطاع

يديعوت : السلطة الفلسطينية حذفت كل ما يتعلق بالسلام مع إسرائيل من مناهج التدريس

10201722111746808

الكشف عن خطة إسرائيلية لوقف نشاط تركيا بالقدس .. التفاصيل

517349M

إصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين بينهم وزير ومسؤولين قبر يوسف بنابلس