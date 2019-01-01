قوات الاحتلال تعتقل 16 مواطنا من الضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، واليوم الاثنين، 16 مواطنا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

وبيّن نادي الأسير، أن ثلاثة مواطنين جرى اعتقالهم من بلدة عنبتا في طولكرم، وهم: عمر خالد فقها، ورضا مجدي عورتاني، ويوسف إسلام أبو ريا.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت مساء أمس من طولكرم المواطن هادي توفيق هرشة، بعد الاستيلاء على مركبته.

فيما جرى اعتقال ثلاثة مواطنين من بيت لحم، وهم: نمر مخائيل سعد، ودانيال نمر سعد، ومجد خالد الجعفري، ومن محافظة جنين اُعتقل المواطن كرم محمد صدقة.

ومن محافظة قلقيلية، اعتقلت تلك القوات المواطنين نائل أحمد شناعة، وسامر إسماعيل رضوان (18 عاماً)، فيما اعتقل المواطن أحمد مصلح كليب من بلدة حارس في سلفيت.

يُضاف إلى المعتقلين مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، وهما: بدر الدين صبح (18 عاماً)، وعبد الله سالم أبو فريح، وأربعة مقدسيين آخرين جرى اعتقالهم من حي الطور وبلدة العيسوية، عرف منهم: وديع عليان، وعمرو أبو غنام.