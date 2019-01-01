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ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

الإثنين 07 أكتوبر 2019 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

يواصل ستة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري، وأقدمهم الأسير أحمد غنام  المضرب منذ 86 يوماً.

وحسب بيان لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، فالأسرى المضربون هم: أحمد غنام (42 عاما) من بلدة دورا في محافظة الخليل، مضرب منذ 86 يوما، وإسماعيل علي (30 عاماً) من بلدة أبو ديس في محافظة القدس، مضرب منذ 76 يوما، وطارق قعدان (46 عاما) من محافظة جنين، مضرب منذ 69 يوما، وأحمد زهران مضرب عن الطعام منذ 16 يوما، ومصعب الهندي (29 عاما) من بلدة تل في محافظة نابلس، مضرب منذ 14 يوما. والأسيرة هبة اللبدي (24 عاماً) من بلدة يعبد بجنين وتحمل الجنسية الأردنية والفلسطينية، مضربة منذ 14 يوماً.

كما أفادت الهيئة ، بأنه لا يوجد تفاصيل جديدة حول صحة الأسير سامر العربيد (44 عاما) من رام الله، والمعتقل منذ 25 أيلول الماضي، ويمكث في مستشفى "هداسا" في القدس المحتلة، بعد أن خضع لتحقيق وحشي، تسبّب بتدهور حالته الصحية بشكل خطير.

#أسرى #الاعتقال الإداري

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