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الرئيس يجتمع برئيس لجنة الانتخابات ويطلب من حماس ورقة موقعة

الإثنين 07 أكتوبر 2019 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يجتمع برئيس لجنة الانتخابات ويطلب من حماس ورقة موقعة


رام الله / سما /

قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول إن  الرئيس محمود عباس سيلتقي اليوم رئيس لجنة الانتخابات المركزية الدكتور حنا ناصر وسيبحث معه الذهاب لقطاع غزة تحضيرا للانتخابات.

وأضاف العالول في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاثنين ، أن القيادة الفلسطينية وخلال اجتماعها أمس برئاسة  الرئيس قررت تشكيل لجنة مشتركة من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح للتحضير والإعداد للانتخابات وإجراء حوار وتواصل مع القوى الفلسطينية المختلفة لتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات.

وأوضح العالول أنه سيتم التواصل مع الأطراف كافة، بما فيها حركة حماس تحضيرا للانتخابات، مشددا على أن  الرئيس محمود عباس طلب من الأشقاء في مصر خلال الفترة الماضية أن يبحثوا موضوع الانتخابات مع حماس وأن يحصلوا على ورقة منها موقعة من المكتب السياسي بهذا الشأن، لتقرّ أيضا بآليات 2017 لتطبيق الاتفاقات التي سبقتها أو القبول بمبدأ الانتخابات التي بها عديد التفاصيل المتعلقة بالقانون الانتخابي والتفاصيل الفنية الأخرى.

وأكد نائب رئيس حركة فتح على أن القضية الأهم فيما يتعلق بالانتخابات انها وسيلة لإنهاء الانقسام، مضيفا أننا سنلجأ لصندوق الاقتراع ونلجأ للشعب ليختار ما يريد ومن سيختاره الشعب سيتولي كل شيء مؤكدا أن هذا ما تحدّث به السيد الرئيس محمود عباس بأن يكون صندوق الاقتراع هو الحكم.

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