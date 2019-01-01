جوارديولا يرفع راية التحدي في وجه ليفربول: ما زلنا في أكتوبر

وكالات / سما /

أكد الإسباني بيب جوارديولا بأن الموسم لم ينتهي بعد، وذلك بعد وصول الفارق بين فريقه مانشستر سيتي ومنافسه ليفربول إلى ثمان نقاط بعد مرور أول ثمان جولات في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة – 24 نقطة – بعد ثمان انتصارات، ويليه مانشستر سيتي بـ 16 نقطة بعد خسارته مباراتين وتعادله في مباراة.

وكان مانشستر سيتي قد خسر مباراة الجولة الثامنة أمس الأحد على يد وولفرهامتون بهدفين دون مقابل على أرضية ملعب الاتحاد.

وبالرغم من وصول الفارق إلى عدد كبير من النقاط بين مانشستر سيتي وليفربول إلا أن جوارديولا يعتقد بأن المنافسة لم تنتهي لصالح “الريدز”، خاصة أن الموسم لم يتعدى شهر أكتوبر حتى الآن.