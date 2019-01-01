فيديو.. هيجواين يقود يوفنتوس لإسقاط إنتر والصعود لصدارة الكالتشيو

وكالات / سما /

اقتلع يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي بعد انتصاره الحاسم على إنتر ميلان على ملعب سان سيرو هذا المساء في ختام الجولة السابعة بهدفين لهدف.

سجل باولو ديبالا هدف التقدم لليوفي وعادل لاوتارو مارتينيز النتيجة للإنتر من ضربة جزاء، ولكن جونزالو هيجواين وجه الضربة القاضية لفريق أنتونيو كونتي بالهدف الثاني في الدقيقة 81 من عمر المباراة، وبذلك رفع يوفتوس رصيده للنقطة رقم 19 في المركز الأول وأصبح إنتر ثانياً برصيد 18 نقطة من ستة انتصارات.

وكانت المباراة مليئة بالندية في الشوط الأول بعد هدف رائع تقدم به ديبالا للضيوف من كرة امامية سبق سكرينيار مدافع إنتر لها وسدد كرة قوية بيسراه سكنت شباك هاندانوفيتش.

ثم عادل أصحاب الأرض النتيجة عن طريق ركلة جزاء حصل عليها بعد أن اصطدمت الكرة بيد المدافع الهولندي دي ليخت وانبرى لها المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز وسددها بنجاح في شباك البولندي فويتشيك تشيزني.

وفي الشوط الثاني كان اليوفي هو الأفضل على صعيد الاستحواذ بينما كانت لإنتر ميلان بضعة محاولات كانت أخطرها تسديدة ماتياس فيسينو التي اصطدمت بالقائم الأيمن.

وعند الدقيقة 81 وبعد لعبة ثنائية جميلة بين رونالدو وهيجواين انفرد الأرجنتيني بمرمى هاندانوفيتش وسدد كرة أرضية دقيقة سكنت شباك النيراتزوري ليُعلن استعادة اليوفي لصدارة الدوري الإيطالي ونواياه القوية في المحافظة على اللقب لموسمٍ آخر.